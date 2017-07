Chineses gritam ‘acelela’ a pedido de equipe de Doria

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), cruzou a capital Pequim em um carro com bandeiras do Brasil na parte frontal e, em seu paletó, bótons com bandeira dos dois países. Ele foi reconhecido por brasileiros nos voos até a China e na capital do país, que o chamaram de “futuro presidente”.

Comentário similar chegou a ser feito por representantes do China Development Bank (CDB), banco chinês equivalente ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), durante a reunião com a equipe do prefeito. A pedido de sua equipe, que produzia conteúdo para as redes sociais do prefeito, turistas chineses fizeram gesto da vitória com a mão e gritaram “acelela” (“acelera”), slogan de Doria, , a uma hora do centro de Pequim.

