Município de Valença vai abordar moradores não vacinados contra febre amarela

O município de Valença, no sul fluminense, onde há uma morte confirmada por febre amarela e três suspeitas, vai receber R$ 200 mil do Estado para combater a doença. Os recursos serão destinados ao pagamento de equipes de imunização e financiamento de seus deslocamentos, de modo que os cidadãos não vacinados sejam abordados, especialmente os que moram em áreas rurais. As unidades de saúde da cidade foram orientadas a ampliar a vigilância e se preparar para fazer diagnósticos precoces, a fim de evitar novos casos.

A Secretaria de Estado da Saúde confirma uma morte em Valença e uma outra no município de Teresópolis, na Região Serrana. A prefeitura de Valença informou ao jornal O Globo que existem três casos de óbitos ainda sob investigação.

No sábado, o secretário estadual de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr, esteve na cidade e destacou a necessidade de se buscar a população em casa para ser imunizada, de se prestar assistência rápida, para que os quadros não evoluam, e de se disseminar informações sobre a doença.