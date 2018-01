Munição e 130 kg de maconha são apreendidos na Dutra

Foto: Divulgação - Polícia Rodoviária Federal

Em duas operações diferentes, uma em parceria com a Polícia Federal e outra com a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu neste sábado, 13, 130 quilos de maconha, 10 mil munições, três pistolas e seis carregadores de pistola na Via Dutra, na altura do município de Itatiaia, Sul Fluminense. As cargas estavam no porta-malas de dois carros. Duas pessoas foram presas.

Na madrugada, a PRF e a PF prenderam um homem de 34 anos que estava transportando 130 quilos de maconha num carro roubado. A droga seria entregue no município de Barra Mansa, próximo a Itatiaia. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal em Volta Redonda, outro município da região.

As munições e pistolas foram encontradas em operação da PRF e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Polícia Civil, de manhã. Um homem de 40 anos foi preso com o material, que estava não só no porta-malas do carro que ele dirigia, mas também em outros compartimentos. Ele confirmou que iria entregá-lo no município de Angra dos Reis, também no Sul Fluminense. A ocorrência ficou na Desarme, na Cidade da Polícia, no Rio.