Mulher posta fotos de irmã agredida pelo ex em Itapetininga

Foto: Thais Cristina dos Santos - arquivo pessoal

Inconformada com as agressões do ex-cunhado, a operadora de caixa Thais Cristina dos Santos, 23 anos, de Itapetininga, interior de São Paulo, tomou as dores da irmã de 25 anos e postou numa rede social as fotos dela com o rosto marcado pela violência e um pedido de justiça.

A publicação foi feita nesta segunda-feira, 20, mesmo dia em que a vítima, Mariana Lima dos Santos, foi atacada a socos pelo ex-namorado numa praça da cidade. Depois das agressões, ela passou por atendimento médico. Em poucas horas, a publicação teve mais de 100 compartilhamentos.

Na postagem em sua página no Facebook, Thais faz referência à Lei Maria da Penha, de proteção às mulheres, e narra o acontecido. “Ontem pela madrugada minha irmã estava indo levar sua amiga embora e se deparou com o ex que não aceitou a separação.”