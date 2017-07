Mulher é assassinada durante assalto próximo de casa na zona norte

O caso de Mônica é mais um nas estatísticas de latrocínio do Estado de São Paulo. Nesta semana, a Secretaria da Segurança Pública divulgou os dados de criminalidades referentes a junho. Só na capital paulista, no mês, foram registrados 74 latrocínios, ante 51 no mesmo período do ano passado. Neste primeiro semestre de 2017, o crime aumentou 25,15% em relação aos seis primeiros meses de 2016.