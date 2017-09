MST e MSL invadem três fazendas no interior paulista

Integrantes do Movimento Sem Terra (MST) invadiram duas propriedades rurais e interditaram uma rodovia, neste quinta-feira, 7, feriado nacional pelo Dia da Independência do Brasil, no interior de São Paulo. Uma fazenda foi ocupada por 250 militantes em Presidente Epitácio, no Pontal do Paranapanema. A outra propriedade, pertencente a uma usina de álcool, foi tomada em São João do Pau D’Alho, região noroeste do Estado.

Antes de ocupar a área, cerca de 200 sem-terra, segundo a Polícia Militar, interditaram a Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo (SP-563), em Andradina. A rodovia ficou fechada durante duas horas.

Uma terceira fazenda foi ocupada pelo Movimento Social de Luta (MSL) em Rancharia, no oeste paulista. Cerca de 100 famílias acamparam na propriedade. O MSL é alinhado com o MST.