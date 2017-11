MPE investiga licitação de Doria para conserto de semáforos em SP

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu um inquérito para investigar suspeita de fraude na licitação feita pela gestão do prefeito João Doria (PSDB) para contratar as empresas responsáveis pelo conserto e manutenção dos 6.399 semáforos na cidade de São Paulo.

O inquérito foi aberto no dia 27 de outubro pelo promotor Silvio Antonio Marques, da Promotoria do Patrimônio Público e Social, a partir de uma representação feita pelos vereadores Antonio Donato, Alessandro Guedes, Senival, todos do PT, e pelo presidente municipal da sigla, Paulo Fiorilo.

Segundo a denúncia, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) favoreceu as empresas Meng Engenharia, Comércio e Indústria Ltda. e Arc Comércio Construções e Administração Ltda. no pregão eletrônico para executar o conserto dos semáforos. Consórcios formados pelas duas empresas ficaram com dois dos três lotes da licitação, concluída em julho deste ano no valor total de R$ 40,5 milhões.