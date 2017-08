MP pede internação de adolescente que bateu em professora em SC

O Ministério Público de Santa Catarina pediu a internação provisória do adolescente de 15 anos que bateu em sua professora. O caso ocorreu em Indaial, no Vale do Itajaí. A professora de Língua Portuguesa, Marcia Friggi, de 51 anos, disse que ao chamar a atenção do estudante recebeu um soco tão forte que foi jogada contra a parede. As imagens do seu rosto ensanguentado circularam pela internet.

O pedido de internação foi apresentado na manhã desta sexta-feira, 25, na Vara da Infância e Adolescência de Indaial, de acordo com a promotora Patrícia Tramontin. A promotora também apresentou à Justiça a representação contra o jovem pelo ato infracional de injúria e lesão corporal.

LEIA TAMBÉM: Escritório da Eletrobras pega fogo, no centro do Rio

Tramontim explicou que o padrão da Promotoria em caso de lesão corporal é pedir a prestação de serviço comunitário. Mas que nesse caso, o mais adequado é a internação, pois o adolescente cumpriu a medida alternativa no ano passado, quando foi denunciado por agredir a mãe e repetiu a conduta violenta.