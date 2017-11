MP pede esclarecimento sobre instalação de 32 painéis publicitários nas Marginais

O Ministério Público Estadual solicitou esclarecimentos sobre a instalação de 32 painéis publicitários de 20 metros quadrados nas Marginais do Tietê e do Pinheiros. A medida tomada pela gestão do prefeito João Doria flexibiliza a Lei Cidade Limpa e será a contrapartida de um amplo projeto de revitalização das 32 pontes que cruzam as duas principais vias da capital paulista proposto por um grupo de empresas privadas.

O promotor de justiça de Meio Ambiente da capital, Geraldo Rangel de França Neto, oficiou nesta semana a Secretaria Municipal de Serviços e Obras para que esclarece “se há necessidade e real benefício à população na afixação de 32 painéis de LED, elucidando, ainda, se um número menor de painéis já não seria suficiente à prestação das informações desejadas, de modo a privilegiar o interesse público em detrimento do interesse privado na realização de publicidade, bem como para que preste os demais esclarecimentos que entender necessários acerca do caso”.

O aval foi dado pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Licenciamento e Urbanismo e responsável por aprovar intervenções no mobiliário urbano que extrapolam restrições impostas pela Lei Cidade Limpa, em vigor desde 2007. A CPPU tem 16 membros, sendo oito funcionários da Prefeitura e oito representantes da sociedade.