MP libera crédito extra de R$ 47 mi para ações de segurança no Estado do Rio

O presidente da República em exercício e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), editou a Medida Provisória 799/2017, que abre crédito extraordinário de R$ 47 milhões em favor do Ministério da Defesa para ações de segurança pública nos Estados.

A medida, no entanto, vai beneficiar especificamente o Estado do Rio de Janeiro, segundo informou nesta segunda-feira, 4, o próprio Maia, que, durante sua interinidade na Presidência do País, tem destacado ações para o seu Estado natal e base eleitoral. A MP está publicada na edição desta terça-feira, 5, do Diário Oficial da União (DOU).

LEIA TAMBÉM: Três pessoas morrem baleadas após briga em rua da zona sul de SP