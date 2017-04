Motoristas encontram tráfego normal ao deixar litoral com destino a São Paulo

Os motoristas que estão deixando o litoral paulista com destino a São Paulo encontram tráfego normal na tarde deste domingo, 15. Tanto o sistema Anchieta-Imigrantes quanto a Rodovia Mogi-Bertioga têm movimento tranquilo na subida para a capital.

No sentido litoral, no entanto, há pontos de retenção em ambas as rodovias. Segundo a Ecovias, a pista marginal na região do Planalto da Via Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 27 ao quilômetro 29 devido ao excesso de veículos. O sistema Anchieta-Imigrantes está em esquema especial de subida para capital, no qual seis pistas da Imigrantes e mais duas da Anchieta foram liberadas com destino a São Paulo. A descida para o litoral está sendo feita somente pelas duas pistas Sul da Anchieta.

A Ecovias ainda informa que ônibus e caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, a Serra da Via Anchieta e que a interligação entre a Rodovia Anchieta e a Imigrantes, no quilômetro 39, sentido litoral, está bloqueada.

Na Mogi-Bertioga, por volta de 13 horas, havia trânsito intenso no sentido litoral, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP). A Rodovia dos Tamoios apresentava trânsito intenso no sentido São Paulo no fim da manhã de hoje, tanto na região da Serra quanto do quilômetro 11 ao quilômetro 60, conforme a concessionária que administra a via.

