Motoristas de aplicativos fazem protesto em SP contra novas regras da Prefeitura

Motoristas de aplicativos realizaram uma manifestação no Viaduto do Chá, no centro da cidade, em frente à Prefeitura, contra as novas regras para os aplicativos de transporte na capital paulista, no início da tarde desta quarta-feira, 17.

Segundo a CET, a via interditada pelo grupo já foi liberada.

Novas regras