Motorista desaparece em cratera aberta por temporal em Assis (SP)

Um carro foi engolido por uma cratera aberta pela chuva, no início da noite de quarta-feira, 4, numa das principais avenidas de Assis, cidade do interior de São Paulo. O veículo foi encontrado, completamente destruído, a cinco quilômetros do local, mas o motorista, identificado como José Misael Gomes, de 63 anos, continuava desaparecido na manhã desta quinta-feira, 5. O Corpo de Bombeiros realizava buscas no Córrego do Jacu, que passa no local.

A força das águas abriu uma cratera com seis metros de profundidade nas duas pistas da avenida. De acordo com testemunhas, o motorista seguia do trabalho para sua casa, em Cândido Mota, município vizinho, quando o asfalto cedeu na Avenida Otto Ribeiro, tragando o veículo. O carro foi arrastado e encoberto pelas águas.

O temporal espalhou destruição pela cidade. O teto de um mercado desabou na avenida Nove de Julho. Várias árvores caíram, interditando ruas. Um ônibus ficou ilhado no túnel da rua André Perini e os passageiros foram resgatados pelos bombeiros. O terminal rodoviário ficou alagado. Um trecho da rodovia Raposo Tavares, que corta a área urbana, ficou coberto pelas águas e ao menos dois carros foram levados pela enxurrada, mas os ocupantes foram resgatados.