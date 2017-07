Motorista de Uber não obedece a ordem de parada e é baleado por PMs no Rio

Um motorista de Uber foi baleado por policiais após não obedecer a uma ordem de parar o veículo, na noite desta quarta-feira, 5, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo amigos do homem, ele não parou o carro porque pensou que a abordagem se tratava de um assalto. Um vídeo que mostra o momento da ação foi divulgado na página Realengo News do Facebook.

Por nota, a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar (Bangu) foram acionados ao local para verificar a ocorrência de um carro que estava praticando assalto na região.

Segundo a PM, no momento em que o motorista não obedeceu a ordem para desembarcar “e fugiu”, “os agentes ouviram um tiro e revidaram”.