Motorista de ônibus morre baleado após briga de trânsito na zona sul de SP

Um motorista de ônibus, da linha 6078-10 – Cantinho do Céu – Shopping Interlagos, foi morto na madrugada desta terça-feira, 14, com três tiros após uma briga de trânsito na zona sul da capital.

Por volta das 2h, Joaquim Pereira de Souza, de 61 anos, condutor do coletivo, levava o veículo para a garagem da empresa quando foi atingido por um carro de passeio que cruzou o farol vermelho na rua Gomes Pedrosa, Cidade Dutra.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), através de imagens de câmeras de segurança do local, policiais viram que o motorista do ônibus e dois suspeitos que estavam no carro tiveram uma discussão.