Motorista atropela e mata ciclista na zona oeste do Rio

A Polícia Civil do Rio investiga a morte do empresário Hélio Crespo, atropelado neste domingo, 27, enquanto andava de bicicleta próximo da Praia da Reserva, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital. O atropelador fugiu sem prestar socorro.

Policiais da 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca, também na zona oeste carioca) tentam encontrar provas que possam ajudar a identificar o autor do crime, como imagens das câmeras da via e testemunhas. Também foi realizada uma perícia no local do atropelamento.

Aos 40 anos, Crespo era sócio da rede New Ótica. Ele deixa um filho de 20 anos. O empresário foi sepultado na tarde deste domingo, 28, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio. A polícia não informou se já tem pistas sobre o atropelador. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.