Motociclista morre em acidente na Marginal do Tietê

Um motociclista morreu em um acidente na Marginal do Tietê na manhã desta quinta-feira, 10, pouco antes da ponte Vila Guilherme, sentido rodovia Ayrton Senna. Este trecho da via fica na zona norte da capital paulista. A queda aconteceu na pista central, e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) precisou fazer um desvio para a pista expressa da via.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado para atender a colisão entre carro e moto por volta das 6h50. Quando as duas viaturas chegaram ao local do acidente, os bombeiros encontraram a moto caída e a vítima caída no asfalto. O óbito de um homem, ainda não identificado, foi constatado imediatamente.

As viaturas de resgate, perícia e polícia ainda ocupavam totalmente a pista central do trecho da Marginal do Tietê por volta das 8h. O caso será investigado para descobrir se houve participação de outro veículo no acidente. A CET registrava, no horário acima, 2,5 km de lentidão no trecho antes do acidente.