Motociclista morre em acidente de trânsito na Marginal do Tietê

Um motociclista morreu no fim da noite deste sábado, 5, na pista central sentido Rodovia Ayrton Senna da Marginal do Tietê, em São Paulo. É a 16ª pessoa morta nas vias marginais neste ano, segundo dados do governo do Estado.

O supervisor Ubirajara José dos Santos, de 50 anos, transitava na pista central da via quando sua moto colidiu à direita de um Volkswagen Polo, de acordo com a Polícia Civil. O motorista do carro, um vendedor de 31 anos, relatou ter visto a batida, depois, o supervisor bater na divisão de concreto da via.

O motorista parou o carro e pediu socorro ao Resgate, do Corpo de Bombeiros, e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram Santos já estava morto.