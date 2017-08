Mortes em acidentes de trânsito sobem em julho em SP

O número de mortes no trânsito subiu na cidade e no Estado de São Paulo no mês de julho. Dados divulgados nesta sexta-feira, 25, pela plataforma Infosiga, do governo do Estado, apontam que houve 70 mortes na capital neste mês, quatro a mais do que em julho do ano passado. Já no Estado, o número total de mortes foi 563, ante 516 no mesmo período em 2016.

O número de acidentes com vítimas foi de 15,5 mil no Estado, número inferior a julho de 2016, quando aconteceram 16,3 mil casos.

A maioria das vítimas são homens (85%), de 18 a 24 anos (17%), e o acidente mais comum é a colisão (39%), seguida por atropelamento (26%) e choque (15%). Motociclistas são os que mais sofrem acidentes (35%), seguido por pedestres (26%) e motorista de automóveis (25%).