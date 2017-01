Morte de Teori não prejudicará Lava Jato, diz presidente do TRF em Porto Alegre

O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), Luiz Fernando Wowk Penteado, afirmou acreditar que a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki não deve prejudicar a Lava Jato. “As investigações correm por impulso do Ministério Público e sob controle da Polícia Federal. Certamente há juízes no País com condições de assumir as funções. Teori deixa uma lacuna, mas há juízes capacitados, com condição de levar adiante e com êxito as investigações e processos”, comentou após participar do velório do ministro, que ocorre na sede do TRF-4, em Porto Alegre.

Sobre a substituição de Teori no STF, Penteado afirmou que espera que a nomeação seja feita com brevidade pelo presidente Michel Temer, mas preferiu não entrar em especulações. Questionado sobre quem herdará a relatoria da Lava Jato, ele comentou que a presidente do Supremo, Cármen Lúcia, observando o regimento interno da Corte, saberá tomar as diligências necessárias. “As medidas urgentes não cessarão”.

LEIA TAMBÉM: Lula lamenta morte de Teori e pede investigação

Já em relação ao acidente aéreo que vitimou Teori, Penteado disse que tudo indica ter sido uma tragédia.

Quem também esteve presente no velório foi o prefeito da cidade natal de Teori, Faxinal dos Guedes, Gilberto Ângelo Lazzari. “Toda a cidade se ressente de perder uma pessoa desse quilate. Viemos prestar nossa homenagem e ser solidários à família”.