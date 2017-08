Morre um dos três jovens atropelados em Florianópolis

O jovem Sérgio Teixeira da Luz Júnior, de 23 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira, 11, após ser atropelado por Sérgio Orlandini Sirotsky, de 21 anos, neste domingo, 6, em Jurerê Internacional, na região norte de Florianópolis. Na mesma noite, Luz Júnior também foi atropelado por Eduardo Rios, de 25 anos.

Ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital Celso Ramos. O rapaz tinha as pernas fraturadas e passou por cirurgia para retirar parte do pulmão esquerdo, mas não resistiu. O velório está marcado para as 13h30 na capela do Cemitério Jardim da Paz, no bairro João Paulo. O sepultamento está previsto para às 17h.

A Polícia Civil diz que a linha de investigação apura duas hipóteses: homicídio culposo, sem intenção de matar, ou doloso, com o risco de matar.