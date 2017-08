Moreira Franco:apoio no Rio será pelo tempo necessário

Sem citar valores e prazos, o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que o governo federal vai manter o apoio às ações de segurança no estado do Rio de Janeiro.

“Tenho convicção, certeza que não faltará o apoio necessário do presidente (Michel) Temer para que a operação no Rio de Janeiro se dê exatamente como precisamos. O presidente tem noção da gravidade do problema da segurança pública que afeta a todos. Para que possamos resolver o problema global, não adianta só ajudar financeiramente o governo do estado, o que está se fazendo, para que ele retome suas atividades naturais. Precisamos recuperar a capacidade de gerar emprego e renda e a segurança não é uma questão pontual. A orientação dada pelo presidente é que essa política seja pelo tempo necessário para viver com segurança”, disse.

