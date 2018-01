Moreira Franco diz que Carlos Heitor Cony ajudou sua geração a amar a democracia

Moreira lembrou a carreira do jornalista e disse que Cony teve memorável atuação “com militância intelectual e política”. “Ajudou minha geração a amar a democracia, respeitar o contraditório, sonhar com a liberdade”, completou Moreira Franco. Membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), Cony estava com 91 anos.

