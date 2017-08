Moradores de rua são mortos com golpes de barra de ferro em Santo André

Dois moradores de rua foram mortos com golpes de barras de ferro na tarde deste domingo, 28, no bairro Casa Branca, em Santo André, na Grande São Paulo. A polícia investiga o paradeiro do agressor, que foi filmado por uma câmera de segurança de uma clínica médica na frente de onde o crime aconteceu.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Fabio Netto das Neves, de 48 anos, e Michael Steer Renshaw, de 50, que nasceu na Inglaterra e morava no Brasil havia cerca de dez anos. Vizinhos os descreviam como “tranquilos e prestativos”. Um terceiro homem, também em situação de rua, foi atacado, mas conseguiu fugir.

LEIA TAMBÉM: TCM pede esclarecimentos sobre edital do Teatro Municipal

Segundo as investigações, a barra de ferro usada nas agressões foi removida da estrutura de um estacionamento na calçada.