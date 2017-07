Moradores de rua reclamam de ação da Prefeitura de SP

A subprefeitura regional da Sé realizou, na manhã de sábado, 30, uma operação de “zeladoria e limpeza” embaixo do viaduto Julio de Mesquita Filho, próximo à rua Major Diogo, na Bela Vista. A ação, no entanto, acabou afetando moradores do local, que tiveram barracos e itens pessoais levados pelos caminhões da prefeitura.

Segundo o subprefeito da região, Eduardo Odloak, o objetivo da ação era “a retirada de excessos de papelão e madeira embaixo do viaduto, o que colocava em risco a estrutura da via”.

No entanto, moradores da região reclamaram da truculência dos agentes, que retiraram, com escavadeira e caminhões caçamba, seus barracos e itens pessoais.