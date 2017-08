Monalysa Alcântara, recém-eleita Miss Brasil, é vítima de racismo

No sábado, 19, a estudante Monalysa Alcântara foi consagrada a Miss Brasil 2017, sendo a representante do País no Miss Universo, que ainda não tem data para ocorrer. A menina do Piauí tem 18 anos e é a terceira negra a vencer o concurso. Antes dela, Raíssa Santana, do Paraná, ganhou em 2016 e Deise Nunes, do Rio Grande do Sul, em 1986.

Porém, internautas usaram o Twitter para fazer ofensas racistas a Monalysa. A maioria dos comentários afirmava que ela teria sido a vencedora por causa de cotas.