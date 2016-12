Mococa procura ‘Menino Jesus’ furtado de presépio

A Prefeitura de Mococa, no interior paulista, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de furto da imagem do “Menino Jesus” que desapareceu no último fim de semana, durante as comemorações de Natal, na Praça da Matriz, no centro. No lugar onde estava a imagem restou somente a manjedoura do presépio, uma tradição de anos na cidade.

Essa foi a primeira vez que um objeto do presépio foi furtado. Nas redes sociais moradores de Mococa lançaram a campanha “#devolvaoMeninoJesus” após o ocorrido, mas até agora nem sinal da imagem ou do ladrão.

Em nota, a prefeitura informou que a imagem foi colocada na sexta-feira, 23, por volta das 18h, na manjedoura do presépio, que encena o nascimento de Jesus. E que “o presépio é montado na praça há anos e nunca havia sido alvo de vandalismo”.

A iluminação do local também foi danificada com o ato e qualquer informação sobre o caso pode ser encaminhada à Ouvidoria através do telefone 3666-5558. A prefeitura diz lamentar a ação que representa “um crime contra o patrimônio público e pode ser enquadrada, ainda, como intolerância religiosa”.