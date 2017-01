Ministro do STF morre em acidente de avião em Paraty

Um avião de pequeno porte caiu nesta quinta-feira, 19, no mar em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro, e o ministro do Teori Zavascki é uma das vítimas fatais.

Um filho do ministro, Francisco Zavascki, confirmou que o pai estava na aeronave e pediu orações através das redes sociais. Momentos depois, ele mesmo confirmou em seu Facebook a morte de Teori.

LEIA TAMBÉM: José Guimarães: País perde um ministro exemplar, um juiz que falava nos autos

Há informações desencontradas sobre sobreviventes. Extraoficialmente, sabe-se que o presidente Michel Temer e a presidente do STF, Cármen Lúcia, foram informados sobre o acidente. Foto:

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, também recebeu, na Suíça, a mesma informação. O avião partiu do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, para o Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros do Rio informou que são realizadas buscas de pelo menos três pessoas que estariam a bordo do avião de pequeno porte que caiu no mar, perto de Paraty.

De acordo com a assessoria da corporação, no momento são preparados “aparatos para o resgate” de pelo menos três pessoais que estariam no avião.