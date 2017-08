Ministra de Direitos Humanos reclama ser vítima de ‘fake news’

Ela explicou que, em apoio à pauta LGBTI, pediu celeridade no debate dos projetos. “Ninguém em sã consciência apoia cirurgias indiscriminadas em crianças”, disse. “Esse assunto é muito sério.” A ministra aproveitou para propor maior consciência sobre direitos humanos. “Democracia é debater as questões com verdade e empenho”, afirmou. “Precisamos avançar na educação em direitos humanos para evitar esse tipo de desvio.”

No dia 29 de junho, a ministra atendeu a pedido de entidades do setor e pediu ao Legislativo urgência na votação de propostas. O pacote incluía o projeto de lei 5.002, de 2013, de autoria do deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ).

A proposta estabelece que menores de 18 anos podem buscar a Defensoria Pública para solicitar, mediante a um processo judicial, alterações no nome e prenome (artigo 5º) e intervenções no corpo, cirúrgicas ou por tratamentos hormonais (artigo 8º), quando não for possível conseguir consentimento dos pais.

LEIA TAMBÉM: Após 8 meses longe de casa, cão roubado volta aos donos em Porto Alegre

Esses casos se aplicam, segundo a ministra, muitas vezes, em situações em que os pais são desconhecidos. O parágrafo 1º do artigo 5º, que dá sustentação também para o 8º, sugere um longo processo não apenas judicial como médico e psicológico.

“Quando, por qualquer razão, seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum/a dos/as representante/s do Adolescente, ele poderá recorrer ele poderá recorrer a assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança”, destaca o texto.

A proposta de Jean Wyllys alimentou os ataques a Luislinda Valois na internet. O texto não fala de mudança de sexo de menores. A ministra avalia que, “independentemente” do conteúdo dos projetos, é “fundamental” que as questões relativas à comunidade LGBTI sejam discutidas no Congresso.