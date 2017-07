Ministério Público apura desvio de cocaína do Denarc

O Ministério Público Estadual (MPE) de São Paulo está investigando um esquema em que cocaína apreendida pelo Departamento Estadual de Prevenção e Combate ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil, estava sendo desviada de dentro do seu cofre, na sede localizada no Bom Retiro, região central. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O responsável pela troca, que pode ter atingido até uma tonelada da droga, seria o agente Bruno Luiz Soares Figueiredo, que foi preso e flagrado ainda repassando informações de operações do departamento a traficantes na Cracolândia, no centro. Em 5 de agosto de 2016, uma operação do Denarc resultou na prisão de 32 pessoas. Para o MPE, a ação poderia ter sido melhor desempenhada não fosse o vazamento. Ao Fantástico, a defesa de Figueiredo negou o crime.

LEIA TAMBÉM: PCC estimulava viciados da Cracolândia a atacar a polícia

Um outro policial, cuja identificação não foi revelada, atuava para auxiliar no suposto esquema. O Ministério Público realizou operação na semana passada – que incluiu a inspeção no cofre do Denarc.