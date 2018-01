Metroviários de SP marcam greve para a próxima quinta-feira

A reportagem aguarda o posicionamento da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Na manhã desta terça-feira, 16, os funcionários do metrô entregaram panfletos aos passageiros, chamados de carta aberta à população. Segundo a categoria, a privatização diminui o número de metroviários. A greve também acontece contra a terceirização das bilheterias do metrô e o aumento das tarifas. A proposta passará por referendo em assembleia nesta quarta-feira, 17.

Os metroviários de São Paulo marcaram para a próxima quinta-feira, 18, uma paralisação de 24 horas. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, o protesto é contra a privatização das Linhas 5-Lilás e 17-Ouro, marcada para ocorrer na sexta-feira, 19.

Uma greve dos metroviários prejudicou a rotina de trabalhadores no dia 28 de abril do ano passado. Na estação Corinthians-Itaquera, da Linha 3-Vermelha, os portões não foram abertos às 4h30 como de costume, relataram os passageiros que aguardavam do lado de fora. A categoria, na ocasião, decidiu aderir ao chamado dia de greve geral, organizado por centrais sindicais.

Lentidão

Por volta das 8h desta terça-feira, a Linha 5-Lilás funcionava com velocidade reduzida, em razão de falha em equipamento. As outras linhas não apresentavam problemas. Mais cedo, por volta das 6h30, a Linha 3 – Vermelha operava com velocidade reduzida e paradas fora das estações.