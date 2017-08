Mentor do assalto ao Banco Central é baleado em tentativa de fuga

Foto: Banco Central / Divulgação

Um dos mentores do assalto ao caixa forte da agência do Banco Central de Fortaleza, Antônio Jussivan Alves dos Santos, o Alemão, foi baleado na madrugada desta terça-feira, 8, em uma tentativa de fuga do presídio de Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza.

Alemão tentou fugir com mais presos do Primeiro Comando da Capital (PCC), quando o grupo foi dominado por policiais. Houve troca de tiros. Ele e outros quatro presos foram atingidos e levados para o Instituto Dr. José Frota, maior hospital de emergência de Fortaleza, onde receberam os primeiros socorros.

A tentativa de fuga ocorreu por volta da quatro horas da manhã. Os presos já estavam perto da muralha, quando foram surpreendidos pelos policiais militares. Eles colocaram cordas para escalar a muralha, mas não conseguiram escapar e foram feridos. Policiais fizeram cerco na penitenciária para restabelecer a ordem.