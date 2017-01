Menina de 2 anos morre após ser atingida por bala perdida no Rio

A menina Sofia Lara Braga, de 2 anos, morreu após ser atingida por uma bala perdida na noite de sábado, em Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro, enquanto brincava em uma lanchonete. A criança chegou a ser levada ao Hospital Carlos Chaga, onde morreu, segundo a Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ).

No momento em que Sofia brincava na lanchonete Habib’s da Avenida Monsenhor Felix, policiais e um ladrão de carro passaram atirando. De acordo com informações do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá), os policiais foram acionados para se deslocarem para a Avenida Automóvel Clube, na região, para verificar o roubo de veículo na área. Na perseguição, o carro onde estava o bandido capotou. Em seguida, ele foi preso e uma pistola apreendida.

Um vídeo divulgado pelo jornal local ‘Guadalupe News’ mostra o momento em que o pai da criança deixa a lanchonete com a menina no colo para socorrê-la.