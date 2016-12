Em uma carta endereçada ao Papai Noel, uma menina de 13 anos pede um tênis, uma camiseta ou calça jeans e faz uma revelação surpreendente ao ‘bom velhinho’: “Meu padrasto abusou de mim, mas não conta pra ninguém.”

A carta, escrita à mão em boa caligrafia, foi vista pelo professor da escola pública onde a menina estuda, em Bauru, interior de São Paulo, e acabou virando caso de Justiça. A garota foi retirada de casa pelo Conselho Tutelar e levada para um abrigo mantido pela Secretaria de Bem Estar Social da prefeitura. O padrasto está sendo investigado.

LEIA TAMBÉM: Contra onda de ocupações em São Paulo, polícia detém alunos

O professor contou à TV Tem que os alunos, com idade entre 7 e 13 anos, foram estimulados a escrever cartas com pedidos natalinos no início de dezembro. O plano era enviar as correspondências para o programa Papai Noel nos Correios para que fossem adotadas por pessoas interessadas em atender aos pedidos. Quando ele se deparou com a cartinha da menina, tomou um susto.