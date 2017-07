Menina de 11 anos morre atingida por bala perdida no Rio

Uma menina de 11 anos morreu atingida por uma bala perdida durante um tiroteio na favela Boca do Mato, no Lins de Vasconcelos (zona norte do Rio), na tarde desta terça-feira, 4.

A troca de tiros envolveu criminosos e policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Camarista Méier. O subcomandante da UPP, tenente Márcio Luiz, também foi baleado. Ferido no ombro, foi atendido no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, e não corre risco de morte.

A menina foi atingida quando estava na rua Maranhão, na favela. Ela chegou a ser levada para o Hospital Salgado Filho, no Méier (zona norte), mas morreu durante o atendimento.