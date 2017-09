Mega e Lotofácil podem pagar R$ 157 milhões nesta semana

Apostadores têm duas chances de faturar grandes prêmios nesta semana. Na quarta-feira (6) a Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado de R$ 77 milhões e a Lotofácil da Independência, concurso especial, vai sortear na quinta-feira (7) o prêmio de R$ 80 milhões. Foto: Rafael Neddermeyer - Fotos Públicas

O prêmio acumulado da Mega-Sena se refere ao concurso 1.965. O sorteio será às 20h em São Paulo. A aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Na quarta as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Para jogar na Lotofácil da Independência, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 2. Como nos demais concursos especiais, o prêmio principal não acumula. Se não houver apostas vencedoras com 15 acertos, o prêmio principal será dividido entre os acertadores de 14 números e assim sucessivamente. O prazo para os apostadores registrarem suas apostas também termina na quarta-feira, às 19h.