Médicos alertam para possível fechamento do pronto-socorro do Hospital da USP

Após o pronto-socorro pediátrico parar as atividades, o atendimento para urgência e emergência de adultos também poderá ser fechado no Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (USP). Por meio de carta, médicos da Divisão Clínica alegam que não haverá funcionários suficientes para atender pacientes no pronto-socorro adulto a partir de dezembro, quando um clínico geral deixará a instituição.

“Até novembro de 2017, conseguimos às custas de troca de jornada por plantões e bancos de horas, completar o número de plantonistas no pronto-socorro da Clínica Médica com o número ideal de dois plantonistas por período”, diz o texto, enviado à Superintendência do HU em 17 de novembro.

LEIA TAMBÉM: Cade diz que aplicativos como Uber aumentam competição e reduzem falhas

Segundo a carta, a média de dois plantonistas não poderá ser cumprida a partir de dezembro, com a saída de um médico, o que impossibilitaria a permanência do serviço. “Frente a essa situação, vimos por meio desta informar que o pronto-socorro da Clínica Médica não conseguirá manter-se em funcionamento a partir de dezembro de 2017, devendo permanecer fechado como o ocorre com o pronto-socorro da pediatria”, diz o texto, referindo-se ao fechamento do setor infantil, ocorrido na terça-feira, 21.