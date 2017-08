MEC autoriza abertura de 11 cursos de Medicina no Sul e Sudeste

O Ministério da Educação (MEC) autorizou nesta terça-feira, 1º, a abertura de 11 novos cursos de Medicina nas regiões Sul e Sudeste do País. O ministro Mendonça Filho oficializou a medida em cerimônia no Palácio do Planalto.

Os 11 cursos vão ofertar 710 novas vagas, de um total de 2.305 que ainda devem ser abertas em todo o País. As novas formações serão ofertadas em cidades do Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Há sempre uma demanda de que a formação médica se interiorize, que possamos ter profissionais médicos formados nas mais distantes regiões do Brasil”, disse o ministro. Os cursos devem iniciar as atividades ainda este ano.