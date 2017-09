Maré baixa revela barril de madeira antigo em praia do Guarujá (SP)

Um dos trabalhos será estabelecer o local do possível naufrágio e também pesquisar documentos para saber se acidentes do tipo foram registrados na área. O barril é feito de madeira e ainda tem um arco de ferro usado para sustentação.

A peça está em bom estado de conservação e permanece enterrada na Praia do Tombo. De acordo com uma primeira análise de especialistas, pode ser oriunda de um naufrágio antigo. Arqueólogos vão analisar o barril para tentar determinar sua origem e a área ao redor deve ser vasculhada em busca de outros itens.

A maré baixa revelou mais uma peça que estava escondida sob o mar no litoral sul de São Paulo. Após os destroços de uma embarcação surgirem em Santos no mês passado, desta vez um barril de madeira apareceu no Guarujá na manhã deste domingo, dia 10.

No último dia 22 de agosto, destroços de um navio foram encontrados na faixa de areia da praia de Santos, bem próximos ao mar, ao lado do Canal 5, no bairro do Embaré. A área está isolada e recebeu reforço policial.

Arqueólogos protocolaram pedido para exploração no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pediram autorização de pesquisa interventiva à Marinha. Um scanner será usado para identificar a estruturas e as medidas da embarcação.

LEIA TAMBÉM: Estudante de Direito é morto em assalto na zona oeste do Rio