Manual do vestibular Fuvest 2018 já está disponível

Os interessados em concorrer ao vestibular da USP, neste ano, já podem acessar gratuitamente, pela internet, o Manual do Candidato 2018. Ele é disponibilizado pela Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), organizadora do exame, e contém todas as informações sobre o processo de seleção.

A Universidade ainda disponibiliza outras 2.745 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). O processo de ingresso por esse sistema é administrado pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. A Universidade de São Paulo é pública e gratuita.

Os estudantes que estejam cursando o 1º ou o 2º ano do ensino médio em 2017 também poderão participar da Fuvest como “treineiros”. Há três opções de carreira: Treinamento Humanidades, Treinamento Biológicas e Treinamento Exatas.

A inscrição para o exame da Fuvest 2018 deverá ser feita das 10h do dia 21 de agosto até as 23h59 do dia 11 de setembro, exclusivamente pelo site da Fuvest.

A taxa de inscrição é de R$ 170,00 e deve ser paga antes do término do expediente bancário no dia 12 de setembro. É possível solicitar a redução ou isenção do valor até o dia 7 de agosto – e necessário conferir as regras de isenção.

A primeira fase das provas será no dia 26 de novembro, a segunda fase ocorre entre os dias 7 e 9 de janeiro de 2018. Haverá ainda provas específicas para os cursos de Artes Visuais, Artes Cênicas, Música – São Paulo e Música – Ribeirão Preto. A lista de aprovados na primeira chamada será divulgada no dia 2 de fevereiro.