Manifestantes continuam ocupando o plenário da Câmara dos Vereadores em SP

Manifestantes continuam ocupando nesta sexta-feira, 11, o plenário da Câmara Municipal de São Paulo. De acordo com informações da presidência da Casa, o grupo, com cerca de 50 pessoas ligadas a partidos de esquerda, passou bem a noite no local, sem registro de problemas.

Eles entraram no plenário por volta das 13h da última quarta-feira, 9, em protesto contra o pacote de privatizações pretendido pelo prefeito João Doria (PSDB) e contra as recentes restrições impostas para o uso do benefício do Passe Livre Estudantil.

O juiz Alberto Alonso Muñoz, da 13ª Câmara de Direito Público da capital, determinou nesta quinta-feira, 10, o prazo de cinco dias para que o grupo de manifestantes deixe o prédio da Câmara Municipal.