Manifestantes ateiam fogo em trilhos e trens não circulam por duas horas e meia

A CPTM informou, em nota, que paralisou por volta das 7h50 a circulação na Linha 12 para garantir a segurança dos usuários e empregados. As estações foram fechadas, e os usuários no trem que aguardavam passagem na USP Leste foram desembarcados com o auxílio de uma equipe de segurança.

Por volta das 8 horas, a CPTM solicitou à São Paulo Transporte (SPTrans) ônibus gratuitos do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) para que os passageiros realizassem o percurso entre as Estações USP Leste e Tatuapé, onde há integração com a Linha 11-Coral da CPTM e a 3-Vermelha do Metrô.

Ainda de acordo com a CPTM, a circulação foi retomada por volta das 10h20 após a retirada total dos manifestantes e a verificação e limpeza da via permanente pela equipe de manutenção.

