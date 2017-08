Mais um sobrevivente de naufrágio no Pará é localizado

Depois do naufrágio da embarcação Capitão Ribeiro, Israel da Silva Souza seguiu para Vitória do Xingu, onde recebeu atendimento médico, e depois foi para Altamira. Ele foi dado como desaparecido até o início da tarde desta sexta-feira, quando foi localizado.

Um homem considerado desaparecido após o naufrágio de um barco no Rio Xingu, que deixou 23 mortos, foi localizado nesta sexta-feira, 25. Com isso, subiu para 28 o número de sobreviventes na tragédia. Uma pessoa ainda está desaparecida, segundo informações do governo estadual do Pará.

“O trabalho a principio foi permitir que estas pessoas extravasassem os sentimentos após o trauma”, explica o psicólogo Ary Georg, em entrevista à Agência Pará, do governo estadual. “Após ele retornar ao juízo de realidade deverá passar por um processo de avaliação e pode ser encaminhado a tratamento psicológico, pois está suscetível a desenvolver um estado depressivo, por exemplo”, comenta. O grupo dá suporte, ainda, para a regularização dos documentos perdidos pelos sobreviventes durante o naufrágio.

Mortes

Nesta sexta, mais dois corpos, de duas crianças, foram localizados durante as buscas por desaparecidos após o naufrágio da embarcação. Os corpos são de uma menina com idade entre 8 e 10 anos e de um menino, com idade aproximada entre um e três anos. Segundo informações preliminares, crianças estavam no porão do barco e foram localizadas durante a retirada de mercadorias estocadas na área.