Mais de 40 suspeitos são detidos após morte de delegado no Rio

Foto: Reprodução - Facebook

O delegado Fábio Monteiro, de 39 anos, foi encontrado morto a tiros dentro do porta-malas de um carro, no início da tarde de sexta-feira, 12, perto da Central de Garantias Norte, na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, onde trabalhava. Logo após o crime, policiais iniciaram uma operação na Favela do Jacarezinho, a cerca de 800 metros da Cidade da Polícia, e em outras comunidades da região. Houve tiroteios, mas até as 21 horas não havia registro de feridos. Mais de 40 suspeitos foram detidos e conduzidos para prestar depoimento.

O corpo de Monteiro estava em um Chevrolet Cobalt preto abandonado na Avenida Dom Helder Câmara, perto do Viaduto de Benfica. No veículo havia uma credencial de um evento jurídico e o distintivo da Polícia Civil que pertencia ao delegado.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de SP apresenta currículo que será adotado nas escolas em 2018

Pedestres contaram ter visto quatro homens saindo do veículo e correndo na direção das Favelas do Jacarezinho e do Arará, que são próximas. As testemunhas, então, avisaram PMs, que encontraram o corpo do delegado no porta-malas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio.