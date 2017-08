Maioria dos policiais mortos no Rio estava fora do serviço

A cada 10 policiais mortos no Rio de Janeiro este ano, oito estavam fora de serviço – incluindo os agentes reformados. A relação está dentro da média brasileira (70%), segundo dados de 2015 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Neste sábado, 26, foi assassinado o 100º policial no Rio em 2017.

Para a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, o número mostra que a exposição do policial à violência está além dos riscos naturais do próprio serviço.

“O policial no Brasil morre muito mais fora do serviço do que em serviço. Na maioria dos casos, o profissional de segurança está andando como um cidadão comum, vai ser assaltado e o criminoso percebe que ele é um policial, então mata. Matar um policial é algo valorizado dentro do crime”, explica.