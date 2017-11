Maior relação candidato/vaga na Fuvest é para medicina em São Paulo

Os 137.581 estudantes que participam neste domingo, 26, do exame da Fuvest, em disputa pelas vagas da Universidade de São Paulo (USP), aos poucos já começaram a deixar os locais da prova. Os portões dos 105 locais de prova distribuídos em 33 cidades do Estado de São Paulo foram fechados sem incidentes, a partir das 13 horas, horário oficial de Brasília. Os candidatos podem deixar as salas desde as 16 horas. O prazo máximo para a realização da prova é de cinco horas e não há tempo extra para o preenchimento do gabarito.

Este ano, 137.581 candidatos se inscreveram para participar do vestibular da Fuvest. A USP está disponibilizando 8.402 vagas, sendo 3.416 na área de Humanidades, 3.026 em Ciências Exatas e 1.960 em Ciências Biológicas.

A maior relação candidato vaga é para o curso de medicina, São Paulo, de 135,74. Isso é mais do dobro em comparação com o ano passado, quando 63,04 candidatos disputam cada vaga de medicina. Os cursos de medicina Bauru e Ribeirão Preto têm 105,9 e 86,5 candidatos por vaga, cada um. No total, a USP oferece 247 vagas para o curso de medicina nos três campus. A menor relação candidato vaga, de 2,03, é para o curso de licenciatura em ciências exatas no campus de São Carlos.