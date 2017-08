‘Maior medo era que atirassem nele’, diz tia de rapaz que fez avó de refém

Foi de medo e profunda apreensão a madrugada de uma família do bairro Vila Rio de Janeiro, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Entre as 20 horas de segunda-feira, 28, e quase 4 horas do dia seguinte, a avó da família, de 68 anos, teve uma faca em seu pescoço disposta pelo próprio neto, um rapaz de 28 anos.

Entre os familiares, a maior preocupação era com a vida do rapaz, que é portador de doença mental. “Ele dizia que não aguentava mais viver”, relata uma das tias do rapaz, a auxiliar de enfermagem Sandra Francisco, de 43 anos. “Ele não faria nada com a minha mãe, não teve briga, nem nada. O nosso maior medo era que atirassem nele”, o que não ocorreu.

Segundo a tia, a idosa dormiu durante grande parte da manhã desta terça-feira, devido ao desgaste da situação. “O coitadinho não tem culpa”, ressalta Sandra. Outra tia do garoto, a manicure Roseli Francisco, de 45 anos, declarou diversas vezes à reportagem que o rapaz “não cometeu crime” e que a maior preocupação da família é conseguir tratamento adequado para ele, que esteve internado durante todo o mês de junho.