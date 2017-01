Maia vai autorizar ida de deputados para AM e RR

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai autorizar na próxima segunda-feira, 9, a viagem de membros da Comissão de Direitos Humanos ao Amazonas e Roraima. Após as chacinas em presídios do norte do País, os deputados querem acompanhar as providências tomadas pelas autoridades nos episódios que culminaram com a morte de 93 presos.

Com a autorização, os parlamentares poderão seguir para os Estados no dia seguinte. Ainda não foi definido quantos deputados serão autorizados para a missão oficial.

Na terça-feira, 3, o presidente do colegiado, deputado Padre João (PT-MG), sugeriu a criação de uma força-tarefa composta pelo Ministério Público Estadual e a Procuradoria Geral da República para investigar o massacre de presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), que deixou 56 mortos em Manaus. Em outra rebelião no Amazonas, quatro morreram na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e hoje mais de 30 foram assassinados na Penitenciária Agrícola de Boa Vista.

O deputado também pedirá que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) façam diligências em todas as unidades do sistema penitenciário da região. O presidente da comissão vai propor que a Justiça local e a Defensoria Pública promovam mutirões para verificar a situação processual dos presos nas unidades penitenciárias.