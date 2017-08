Magno Malta será o presidente da CPI dos Maus-Tratos a crianças e adolescentes

O senador Magno Malta (PR-ES) foi eleito nesta quarta-feira presidente da CPI que investigará maus-tratos contra crianças e adolescentes. Em maio, Malta foi responsável pela apresentação do requerimento de criação do colegiado, que só foi instalado hoje após reunir a maioria das indicações dos parlamentares. A vice-presidente será a senadora Simone Tebet (PMDB-MS).

Na justificação da proposta, consta que a CPI surgiu a partir de denúncias publicadas na imprensa do Mato Grosso do Sul, da Paraíba e do Distrito Federal, em 2016, de ações e maus-tratos ocorridos com crianças em escolas e creches.

Em discurso no plenário, Malta disse que, além de investigar questões como o abuso e a exploração infantil, a comissão também vai investigar crimes cibernéticos como o jogo Baleia Azul, que teria surgido na Rússia e se disseminado pelas redes sociais nos últimos meses.

Usando perfis falsos para não serem presos, adultos desafiam crianças e adolescentes a cumprir uma tarefa diária ao longo de 50 dias. A maioria das tarefas envolve automutilação.