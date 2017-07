Maggi e Doria assinam termo de compromisso sobre mudança da Ceagesp

São Paulo, 07/07/2017 – O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), e o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), assinaram na noite desta quinta-feira, 6, em São Paulo, termos de compromisso referentes à mudança da sede do entreposto terminal da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), instalado na Vila Leopoldina, zona oeste da capital. Segundo Maggi, que participou nesta sexta-feira, 7, do 3º Diálogo Brasil-Japão sobre Agricultura e Alimentos, foram assinados dois termos de compromisso.

Um dos documentos prevê que a Prefeitura de São Paulo deverá estabelecer um instrumento legal para definir o local da nova sede da Ceagesp, que será de responsabilidade do setor privado, sem custos para União ou município.

Maggi comentou, ainda, que o segundo termo de compromisso garante que o Ministério da Agricultura será responsável por definir uma nova finalidade para o terreno onde hoje funciona o entreposto terminal da capital. Esse terreno é da União. Conforme o ministro, a ideia é transformar o local em polo tecnológico voltado à inovação, com geração de recursos, os quais seriam destinados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Com isso, “a Embrapa aumentaria a sustentação financeiro, além dos recursos que estão previstos no orçamento da União”, explicou Maggi.